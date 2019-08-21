ماكرون: سألتقي مسؤولين إيرانيين لبحث الملف النووي قبل قمة السبع

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "انني اقترحت على الايرانيين الاعفاء من بعض العقوبات مقابل الالتزام الكامل ب​الاتفاق النووي​"، لافتاً الى "أنني سألتقي مسؤولين إيرانيين لبحث الملف النووي قبل قمة السبع".

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