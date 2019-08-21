النشرة: مروحية اسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية فوق مزارع شبعا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​مروحية​ اسرائيلية تنفذ منذ حوالي الساعة طلعات استكشافية على علو منخفض فوق ​مزارع شبعا​ وسهل الحولي وصولا حتى تخوم ​الوزاني​".

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