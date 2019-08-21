أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أنه "لم يكن لديه اي لقاءات سرية في ​الولايات المتحدة الأميركية​"، مشيرةً الى أن "هناك محاولة لربط الزيارة ب​صفقة القرن​".

ولفتت المصادر الى ان "لا جديد بموضوع ​ترسيم الحدود​، وما تبقى يبقى في خانة التمنيات للتفرقة بين الرؤساء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: لم يكن لديه اي لقاءات سرية في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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