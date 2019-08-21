أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني له أن "المطلب الاساسي للجانب الاميركي هو موقف موحد حول ملف ​ترسيم الحدود​"، مشيراً الى ان "هذا الموقف موجود في الرسالة التي ارسلت الى ​السفيرة الأميركية​ اليزابيث ريتشارد"، لافتاً الى أن "موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في هذا الإطار وازن ولا يمكن لأحد تجاهله".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: الموقف الموحد حول ترسيم الحدود المطلوب أميركيا موجود بالرسالة التي وجهت الى ريتشارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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