النشرة: هيئة العمل الفلسطيني تعلن الإضراب العام والإقفال التام لمداخل المخيم غدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان "هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة نظموا تظاهرة جماهيرية غاضبة انطلقت من أمام مسجد "خالد بن الوليد" في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، رفضا لقرار وزارة العمل، يتقدمها ممثلو القوى السياسية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والاحياء والقواطع والحراك الشعبي والشبابي والمدني، تلبية لما اتفق عليه بضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والاعلامية في كافة المخيمات الفلسطينية، عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص”، على أن يشل الإضراب العام والإقفال التام اليوم الخميس مداخل المخيم، من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر (لحين انتهاء انعقاد مجلس الوزراء)، على أن يتولى الامن الوطني الفلسطيني والقوة الفلسطينية المشتركة اغلاقها.
وذكر مراسل النشرة ان في مخيم المية ومية، وتحت شعار "ﻻ للتهجير والتوطين.. نعم للعودة لفلسطين"، نظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجنة الشعبية" في المخيم، تظاهرة غضب من امام مسجد عمر بن الخطاب وسط المخيم، هتف المشاركون فيها من اجل الغاء قرار وزارة العمل ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المخيمات، على ان يتم ايضا اغلاق مدخل المخيم من الساعه الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصر غد الخميس.
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