كرامي نوه بحراس المدينة: استطاعوا الحد من الكثير من الارتكابات بطرابلس

نوه رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي بـ "المجوعة الشبابية "حراس المدينة" في الذكرى الرابعة لانطلاقتها"، قائلا: "في مثل هذه الايام ومنذ اربع سنوات، اندفعت مجموعة من الشباب في طرابلس وبشكل طوعي لممارسة واجباتها تجاه مصلحة المدينة واهلها، وكانت الخطوة الاولى محاولة منع تسلل شاحنات النفايات ليلا الى احياء طرابلس ومع الايام كبرت هذه المجموعة، وصاروا "حراس المدينة" واستطاعوا بجهودهم وسهرهم الحد من الكثير من الارتكابات".
وفي بيان له، لفت كرامي إلى أنه "فعليا كلنا حراس للمدينة وكل من موقعه، وكلنا حراس لكرامة ومصلحة طرابلس، فنحن نقوم بما يمليه عليه ضميرنا والتزامنا بإعادة ما سلب من حقوق ومشاريع الى طرابلس، وهذا أدنى واجباتنا تجاه انفسنا وتجاه اهلنا ومدينتنا، تحية الى حراس المدينة والى هؤلاء الشباب الذين يشكلون نموذجا رائعا في الاحساس بالمسؤولية والانتماء تجاه اهلهم ومجتمعهم ومدينتهم. كلنا الى جانبكم، وان شاء الله لايام افضل وتبقى طرابلس رأسها مرفوع بكم وبأمثالكم".
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