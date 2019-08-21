درويش بحث مع خليل ملف المخصصات المالية لبعض المشاريع في طرابلس

زار النائب ​علي درويش​ وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ وبحث معه في موضوع موازنة 2020 وقرب الانتهاء من تحضيرها، كما تم التطرق الى واقع الدوائر الرسمية التابعة للوزارة في ​طرابلس​، وملف المخصصات المالية لبعض المشاريع الجاري العمل عليها في طرابلس وواقع أرصدتها المالية حاليا وامكانية البدء بها بأسرع وقت.

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