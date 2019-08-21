مسيرة في البداوي احتجاجا على اجراءات وزارة العمل

نظم ابناء ​مخيم البداوي​ مسيرة شعبية احتجاجا على اجراءات ​وزارة العمل​، وذلك بدعوة من الفصائل واللجنة الشعبية وشباب المخيم، وجابت المسيرة شوارع المخيم.

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