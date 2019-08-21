اكد النائب ​بلال عبدالله​، "ان الوزير ​جبران باسيل​ مرحب فيه دائما ب​الشوف​ وبكل لبنان، وهذا الترحيب موجه الى كل المسؤولين، اذا ارادوا زيارة المنطقة"، موضحا ان "نحن منطقة من لبنان ونخضع للقانون اللبناني، على ان نتيقن من المواقف الصادرة عنا جميعاً."

وشدّد عبدالله في حديث تلفزيوني، "على ان اللقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ والنائب ​تيمور جنبلاط​ من جهة، مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بيت الدين​، سيحصل وهو طبيعي يدخل في اطار البروتوكول، ويأتي في سياق العادات وتقاليد اهل الجبل،" موضحا ان جنبلاط سيوجه دعوة للرئيس عون خلال اللقاء، لزيارة قصر المختارة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الوزير باسيل مرحب فيه بالشوف الذي هو منطقة من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.