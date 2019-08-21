ماريو عون: العلاقة مع حزب الله جيدة والتباين في وجهات النظر طبيعي

أكد عضو تكتل "لبنان القوي النائب ​ماريو عون​ أن "علاقة ​التيار الوطني الحر​ ب​حزب الله​ جيدة والتباين في وجهات النظر طبيعية". وفي حديث تلفزيوني علق عون على الكلام المسرب لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال اجتماع التكتل، مؤكدا ان "ما يقوله باسيل في السر هو نفسه في العلن والعتب على قدر ​المحبة​".

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