يمين: مواقف نصرالله تطمئن الداخل وتربك اسرائيل

اشارت عضو المكتب السياسي في تيار المردة ​فيرا يمين​ إلى ان "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يحاول دائما اعتماد عيد النصر كمنصة فعلية لاطلاق المواقف التي تطمئن الداخل وتربك ​اسرائيل​"، لافتة الى ان "نصرالله أكد للحلفاء والخصوم في آن واحد على الجهوزية التامة في حال وقوع اي حرب او مواجهة مع ​المقاومة​"، مؤكدة أن "قوة المقاومة تجعل العدو يحسب الف حساب قبل ان يقدم على اي خطوة".

وفي حديث تلفزيوني رأت يمين أنه "بمجرد الحديث عن التوازن بين ​لبنان​ واسرائيل فهذا يعني بداية الانتصار".

