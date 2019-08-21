يمين: مواقف نصرالله تطمئن الداخل وتربك اسرائيل

اشارت عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين إلى ان "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحاول دائما اعتماد عيد النصر كمنصة فعلية لاطلاق المواقف التي تطمئن الداخل وتربك اسرائيل"، لافتة الى ان "نصرالله أكد للحلفاء والخصوم في آن واحد على الجهوزية التامة في حال وقوع اي حرب او مواجهة مع المقاومة"، مؤكدة أن "قوة المقاومة تجعل العدو يحسب الف حساب قبل ان يقدم على اي خطوة".
وفي حديث تلفزيوني رأت يمين أنه "بمجرد الحديث عن التوازن بين لبنان واسرائيل فهذا يعني بداية الانتصار".
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