رئاسة تركيا: أردوغان سيناقش باتصال مع بوتين استهداف الرتل العسكري التركي بسوريا

أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ينوي قريبا مناقشة تعرض رتل عسكري تركي للقصف في إدلب ب​سوريا​ في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​"، مشيرةً إلى "إننا أبلغنا الجانب الروسي برد فعلنا"، لافتةً إلى أن "أنقرة وموسكو اتفقتا في وقت سابق على ضمان أمن كافة مراكز المراقبة ونتوقع أن يكون الوضع كهذا".

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