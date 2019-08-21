الجيش الأميركي يحقق باسقاط إحدى طائراته المسيرة في اليمن

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واشنطن: أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنه "يحقق" في قيام الحوثيين الموالين لإيران بإسقاط إحدى طائراته المسيرة في أجواء اليمن، في حين وصلت العلاقات بين واشنطن وطهران الى ذروة التوتر.

وأعلن المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى التي تشرف على العمليات العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط أن الجيش "يحقق في معلومات بشأن هجوم على طائرة مسيرة كانت تعمل في مجال جوي مسموح به في اليمن".

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وتابع المتحدث اللفتنانت كولونيل ايرل براون في بيان "إن الإعمال الاستفزازية لايران ودعمها للمجموعات المسلحة مثل الحوثيين، يمثلان تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة واستقرار شركائنا".

وكان الحوثيون نشروا على تويتر صورا تظهر فيها كتلة من النار ليلا قالوا أنها لطائرة مسيرة أميركية أسقطت في منطقة دمر في جنوب شرق صنعاء.

وقال الحوثيون إنهم دمروا الطائرة المسيرة بصاروخ من صنعهم. كما وزعوا صورا لبقايا طائرة تحمل أحرفا بالانكليزية.