الكويت تحبط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين حبة مخدرة من نوع (كبتاغون)، المدرجة ضمن جدول المواد المصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية محظورة.
وقالت الإدارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الحبوب كانت
كافة الجهود سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض التوعية، وكذلك رفع مستوى الجانب المعلوماتي في قضايا المخدرات".
وكان قطاع الأمن الجنائي قد أشار العام الماضي إلى أنه "يسخر
كما أعلن عن "إنشاء مكاتب خارجية لتفعيل السياسات والتطبيقات الخاصة بمكافحة المخدرات وتعزيز العلاقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ برامج الوقاية لتوحيد الجهود الوقائية من آفة المخدرات".
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