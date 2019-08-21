الكويت تحبط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين حبة مخدرة من نوع (كبتاغون)، المدرجة ضمن جدول المواد المصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية محظورة. وقالت الإدارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الحبوب كانت Advertisements مخبأة داخل مواد بلاستيكية في حاوية تتسع لـ40 قدما قادمة من إحدى الدول العربية، وتزن نحو 7 أطنان". مخبأة داخل مواد بلاستيكية في حاوية تتسع لـ40 قدما قادمة من إحدى الدول العربية، وتزن نحو 7 أطنان".

وكان قطاع الأمن الجنائي قد أشار العام الماضي إلى أنه "يسخر كافة الجهود سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض التوعية، وكذلك رفع مستوى الجانب المعلوماتي في قضايا المخدرات". كافة الجهود سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض التوعية، وكذلك رفع مستوى الجانب المعلوماتي في قضايا المخدرات". كما أعلن عن "إنشاء مكاتب خارجية لتفعيل السياسات والتطبيقات الخاصة بمكافحة المخدرات وتعزيز العلاقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ برامج الوقاية لتوحيد الجهود الوقائية من آفة المخدرات".

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