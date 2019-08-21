تعليق واشنطن على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن

\أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا، اليوم الأربعاء، حول إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، إن "دعم الإيرانيين لميليشيات الحوثي تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء.
عن هجوم شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على نظام جوي أمريكي دون طيار (UAS) يعمل في المجال الجوي المرخص له فوق اليمن".
وتابعت "نحن نحقق في تقارير
وأوضحت: "لقد كنا واضحين في أن الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ودعم المتشددين الحوثيين يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة وشركائنا.
وأعلن مسئولان أمريكيان أن الطائرة العسكرية أسقطت فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف المسئولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
وكانت قناة تلفزيونية تابعة للميليشيات قد نقلت، في وقت سابق، عن متحدث عسكري من "الحوثيين"، قوله إن الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.
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