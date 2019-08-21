

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه فى مرحلة معينة على بقية الدول كأفغانستان والعراق تولى مسؤولية محاربة داعش. تولى مسؤولية محاربة داعش. وأضاف ترامب، وفقا لقناة سكاى نيوز، إذا لم تقبل الدول الأوروبية أخذ أسرى داعش الذين يحملون جنسياتها فسنضطر لإرسالهم للبلدان التى أتوا منها كفرنسا وألمانيا نيوز، إذا لم تقبل الدول الأوروبية أخذ أسرى داعش الذين يحملون جنسياتها فسنضطر لإرسالهم للبلدان التى أتوا منها كفرنسا وألمانيا

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب :ما لم تقبل الدول الاوربية أسرى داعش من حاملي جنسياتها سنعيدهم إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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