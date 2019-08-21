ملك الأردن: التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة ضرورة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني اليوم مع وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذي

يزور عمان حاليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبحث العاهل الأردني مع الوفد الأمريكي علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والمستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لإعادة تحريك عملية السلام، وما تشهده المنطقة من أزمات ومساعي

التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعديد من البرامج التنموية فيما عبر أعضاء الوفد عن تقدير الولايات المتحدة لدور الأردن بقيادة العاهل الأردني في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتعامل مع الظروف الإقليمية الراهنة.