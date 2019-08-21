البنتاجون يعلق على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن

نقلت قناة "الحرة" عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن فريقا أمنيا يحقق في الهجوم الإيراني الحوثي ضد طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.

وأضاف البيان أن هذا التصرف هو "عمل استفزازي" من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ريبيكا

ريباريتش كشفت الأربعاء، في تصريح خاص لقناة الحرة، سقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن.

فيما صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، بأن طائرة أمريكية عسكرية مسيرة من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، أن الطائرة أسقطت في

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وقت متأخر الثلاثاء.

وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، قد نسب لمتحدث عسكري حوثي قوله إن دفاعات المتمردين الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية.

وفي يونيو الماضي قال الجيش الأمريكي إن المسلحين الحوثيين أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

وتنفذ القوات الأمريكية من حين لآخر ضربات جوية بمقاتلات أو طائرات مسيرة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

واستفاد التنظيم من الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين حركة الحوثي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في محاولة لتعزيز وضعه في اليمن.