أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن فريقًا أمنيًا يحقق في الهجوم الإيراني - الحوثي ضد طائرة مسيرة أميركية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال. وأضاف البيان أن هذا التصرف هو "عمل استفزازي" من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة. وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ريبيكا ريباريتش، عن تأكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أميركية فوق اليمن من طراز MQ-9 في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرقي العاصمة صنعاء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون تحقق في سقوط درون أميركية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.