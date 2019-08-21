بوتين: اكتمال تشييد الجزء الفنلندي من خط الغاز "نورد ستريم 2"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن تشييد الجزء الفنلندي من خط أنابيب "نورد ستريم 2" للغاز، اكتمل.

ومتحدثاً إلى جانب نظيره الفنلندي سولي نينيستو في العاصمة الفنلندية هلسكني، قال بوتين أيضاً إن روسيا ستبدأ إصدار تأشيرات دخول إلكترونية لبعض دول الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أكتوبر. ولم يذكر أسماء تلك الدول.

وأشاد الرئيس الروسي بالروابط القوية لبلاده مع فنلندا المجاورة، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "لقد نمت علاقاتنا مع فنلندا بشكل تقليدي، ومستمر إلى حد ما، في شتى المجالات"، مقترحاً أن تركز المحادثات مع نينيستو على "كل قضية تحظى بالاهتمام المشترك".

وقال الكرملين في بيان منفصل، إن المحادثات ستركز أيضاً على علاقة روسيا بالاتحاد الأوروبي. وتشغل فنلندا حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.