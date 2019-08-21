ألمانيا تستقبل 158 لاجئاً سورياً قادمين من لبنان

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن إيواء 158 لاجئاً سورياً قادمين من لبنان، موضحة أن هؤلاء اللاجئين وصلوا، أمس الثلاثاء، وجرى توزيعهم على الولايات الألمانية.

يذكر أن هذه هي أول رحلة جوية تتجه إلى ألمانيا في إطار برنامج إيواء اللاجئين التابع للاتحاد الأوروبي للعام الحالي.

وصرح متحدث باسم الوزارة بأن من المنتظر أن يتبع هذه الرحلة رحلات أخرى من مصر والأردن وإثيوبيا ولبنان.

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ويعد هذا البرنامج واحداً من برامج عديدة تؤوي ألمانيا في إطارها أشخاصاً قادمين من مناطق صراعات ويحتاجون إلى الحماية، وتغني هذه البرامج هؤلاء الأشخاص عن القيام بأنفسهم بالرحلة الصعبة إلى أوروبا للحصول على حق اللجوء.