بولتون: مسؤولون فنزويليون يتصلون بواشنطن لمناقشة رحيل مادورو

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين فنزويليين اتصلوا بالولايات المتحدة دون علم الرئيس نيكولاس مادورو، لمناقشة خروجه من السلطة وإجراء انتخابات حرة.
وجاءت تصريحات بولتون، بعد أن قال مادورو أنه سمح بإجراء اتصالات مع مسؤولين أميركيين كبار، واصفاً ذلك بأنه مبادرة يعلم بها ووافق عليها.
إلا أن بولتون قال في تغريدة إن "البنود الوحيدة التي ناقشها من اتصلوا بنا من وراء ظهر مادورو، كانت مغادرته وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد مراراً على ضرورة أن يرحل مادورو من السلطة.
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وفرضت الولايات المتحدة في أبريل الماضي حظراً نفطياً على فنزويلا، لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل.
وفي بداية أغسطس، أمر ترامب بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل مع الحكومة.
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