كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار ترامب يؤكد مناقشة "عزل مادورو" مع مسؤولين فنزويليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الأمن الأمريكي، جون بولتون، إن النقاط الوحيدة التي ناقشها أولئك الذين يتحدثون "وراء ظهر" الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، هي "خروجه من السلطة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وكتب المستشار الأمني ​​أيضًا على حسابه بموقع تويتر :أنّ "مادورو يجب أن يغادر"، كما قال الرئيس دونالد ترامب في عدة مناسبات، "لإنهاء سرقة موارد الشعب الفنزويلي والقمع المستمر".

وأدلى بولتون بهذا التصريح بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الفنزويلي أن مبعوثي كاراكاس كانوا على اتصال بممثلي واشنطن منذ شهور، وأن هذه المحادثات تتم بتفويض صريح منه.

وفي السابق ، أكد ترامب أن إدارته حافظت على اتصالات "على مستوى عالٍ للغاية" مع قيادة تشافيستا في فنزويلا، في أوقات التوترات الشديدة بشأن التدابير القسرية الأحادية الجانب التي اتخذها البيت الأبيض ضد الدولة الكاريبية.