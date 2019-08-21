كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يعتقلون قيادياً في الميليشيا بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية أحد قياداتها البارزة في صنعاء، بتهمة انتقاد قيادات في الميليشيا واتهامه لهم بالفساد.



وأفادت مصادر، بحسب وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، أن "مسلحين حوثيين اختطفوا القيادي إسماعيل الجرموزي المُعين من الميليشيا مديراً للرقابة في وزارة الأوقاف منذ أيام بالقرب من منزله في صنعاء" واقتادوه إلى سجن الأمن السياسي.

وأضافت المصادر، أن "سبب الاعتقال نشر الجرموزي وثائق تدين القيادات الحوثية في وزارة الأوقاف بالفساد بينهم القيادي النافذ أحمد حامد أبومحفوظ المُعين من المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية والقيادي الحوثي فؤاد ناجي المعين من الميليشيا نائباً لوزير الأوقاف".