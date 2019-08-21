كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقد الدولى: حرب التعريفات الجمركية لترامب لن تجدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من أن السياسة النقدية والتعريفات الجمركية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تحقق نتائج اقتصادية جيدة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح أنّه على العكس من ذلك، فمن المرجح أن تضر التعريفات الجمركية بالنمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتقوض ثقة الأعمال والاستثمار وتعطل سلاسل التوريد العالمية، مع زيادة التكاليف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين".

وقال الخبراء، إن فرض القيود على الصين لن يصلح العجز التجاري ومن المحتمل أن تكون محاولات إضعاف الدولار من خلال تخفيض أسعار الفائدة غير فعالة، وأنه ليس من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية الأعلى إلى تقليص الاختلالات التجارية الإجمالية، حيث إنها تؤدي بشكل أساسي إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى".

ومن جانبهم، يقترح واضعو تقرير صندوق النقد الدولي البلدان التي يتعين عليها تخفيض العجز في الميزانية دون التضحية بنموها، والمضي قدمًا لتعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها التصديرية بدلاً من فرض الرسوم الجمركية.