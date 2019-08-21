كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تفوز بالتصويت الأفريقي مع تكثيف الحملة لمقعد مجلس الأمن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت كينيا اليوم الأربعاء على جيبوتي لتأمين تصويت الكتلة الأفريقية الذي من المتوقع أن ينشط حملات الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية إن نيروبي حصلت على 37 صوتًا مقابل 13 جيبوتي خلال الانتخابات التي أجرتها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت مونيكا جمعة سكرتير مجلس الوزراء بوزارة الخارجية: "أود أن أشكر أعضاء لجان المقاومة الشعبية في الاتحاد الإفريقي على هذا التصميم، هذا التأييد هو تأكيد على أن كينيا ظلت وفية لقرارات وتطلعات الاتحاد الأفريقي وتؤكد أنها أيدي آمنة يمكن الاعتماد عليها".

وقالت إن كينيا ستلتزم بالسعي لتحقيق المصالح والتطلعات الإفريقية بمجرد حصولها على مقعد في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة خلال الانتخابات التي ستجري في يونيو 2020.

وقالت جمعة: "تلتزم كينيا للأخوة والأخوات الأفارقة بأننا سنكون صوتًا جريئًا لأفريقيا وسنعمل باستمرار على تعزيز المواقف الأفريقية والدفاع عنها".

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وسيقدم الاتحاد الأفريقي كينيا قريبًا إلى مجلس الأمن الدولي للمشاركة في الانتخابات التي قد تمهد الطريق لدولة شرق إفريقيا للعمل في المقعد غير الدائم من 2021 إلى 2022.

ومن المتوقع أن تنضم كينيا إلى النيجر وتونس اللتين انتخبتا في يونيو لشغل منصب أعلى جهاز لصنع القرار في الأمم المتحدة بشأن السلام والأمن.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية "بالنظر إلى السياسة الخارجية الكينية التي تتمحور حولها بشدة، فإن انتخابات مجلس الأمن ستتيح للبلاد الفرصة لبناء توافق في الآراء بشأن المسائل الإقليمية والعالمية التي تؤثر على أفريقيا".

كما انخرط الرئيس أوورو كينياتا منذ العام الماضي في دبلوماسية مكوكية للضغط من أجل دعم محاولة كينيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

والتقى الزعيم الكيني في الشهرين الأخيرين بالعشرات من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية لطلب الدعم فيما تتطلع نيروبي إلى مقعد في جهاز الأمم المتحدة الذي من المتوقع أن يعزز من أوراق اعتمادها كمركز دبلوماسي إقليمي.