كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 4 أشخاص في هجوم على قافلة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء أن ثلاثة من رجال الشرطة ومدني قتلوا بعد أن فتحت مجموعة من المسلحين النار على موكب نائب الحاكم في وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة عثمان سميلة إن عمانوئيل أكابي نائب حاكم ولاية النصراوة الوسطى نجا دون أن يصاب بأذى.

وقال المتحدث إن القافلة التي تعرضت للهجوم يوم الثلاثاء الماضي كانت تقل أكابي وبعض مساعديه إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال إن المسلحين فروا من مكان الحادث بعد الهجوم.

وأضاف سميلة أنه تم إجراء تحقيق لإلقاء القبض على المهاجمين.

