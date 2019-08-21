كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ومحاولات الهروب من سجن العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لا سيما وأن النظام الإيراني لا يلتزم بأي مواثيق أو عهود دولية، الأمر الذي تسبب في فرض عقوبات واسعة ضد طهران خلال الفترة الماضية .
السياسات الالتفافية التي تعود النظام الإيراني على تنفيذها ظهرت بشكل جلي في واقعة احتجاز الناقلة ” غريس 1″ ، حيث غيرت هذه الناقلة وجهتها واسمها ؛ لتفادي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ، الحليف الأبرز لحكومة طهران .
المحاولة الالتفافية الأخيرة التي لجأت إليها إيران ؛ من أجل التهرب من العقوبات الدولية ، تأكيد جديد على نهجها القائم على عدم الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية ، وهو الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحركا واسعا ؛ لتحجيم هذه المحاولات الالتفافية ورصدها بشكل يمنع تكرارها مستقبلا .