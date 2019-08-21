كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام ترامب بمعاداة السامية بعد تصريحاته عن الديموقراطيين اليهود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود المرشح الديموقراطى بيرني ساندرز موجة الغضب ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد تصريحاته عن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للديموقراطيين، قائلاً إنهم يتصرفون انطلاقًا من "نقص كلي في المعرفة أو عدم الولاء الشديد".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات الحارقة يوم الثلاثاء والتي أثارت انتقادات للرئيس الأمريكى بتغذية معاداة السامية وممارسة دور المشكك في ولاء المواطنين اليهود.

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وتأتي التصريحات النارية لترامب التي تستجوب الديمقراطيين اليهود بعد هجومه على النائبين الليبراليي رشيدة طالب وإلهان عمر بعد أن مُنعوا من دخول إسرائيل بسبب دعمهم الصريح للمقاطعات ضد الأمة ودعم فلسطين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، انتقد ساندرز، وهو يهودي ومرشح للرئاسة على البطاقة الديمقراطية، تصريحات الرئيس أثناء حديثه في اجتماع حاشد في سيوكس، مساء الثلاثاء، وقال وسط تصفيق حاد "دعني أقول هذا للرئيس.. أنا شخص يهودي فخور وليس لدي أي مخاوف بشأن التصويت للديمقراطيين، وفي الحقيقة أنا أعتزم التصويت لرجل يهودي ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".