كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع معدلات الجريمة بصنعاء في ظل الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر، أن معدلات الجريمة ارتفعت في صنعاء اليمنية الخاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت المصادر، إن "الوضع الأمني في العاصمة صنعاء مرعب للغاية، بسبب انتشار عصابات تقطع وتنهب وتسلب في كافة أحياء العاصمة"، وفق موقع "المشهد العربي"، اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر، أن العصابات مدعومة من قبل قيادات ميليشيا الحوثي، لتسطو على أصحاب المحلات، وتسرق سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح.