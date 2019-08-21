كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتزم وضع كاميرا مراقبة بالشوارع لكل شخصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم بكين وضع كاميرا مراقبة لكل شخصين تقريبًا، حيث يضغط الحزب الشيوعي لمراقبة الدولة للأفراد على غرار الأخ الأكبر.

وكشفت دراسة جديدة أن سكان الدولة البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة سيتم مراقبتهم بعناية من قبل 626 مليون مرصد بشوارع- كثير منهم لديها وظائف للتعرف على الوجه- في وقت مبكر من العام المقبل.

كما يوجد في الصين أكثر خمس مدن مراقبة في العالم، وقد تم تجهيز مدينتها تشونجتشينج الأكثر مسحاً بأكثر من 2.5 مليون كاميرا في الشوارع، أو واحدة لكل ستة أشخاص.

ووفقا للتقرير، فإن المدن الخمس الأكثر مراقبة في العالم هي تشونجتشينج وشنتشن وشانغهاي وتيانجين وجيان.

ملايين ممنوعوا من القطارات والطائرات في الصين

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، قام نظام الائتمان الاجتماعي في بكين بمنع الركاب "غير الموثوقين" من ركوب 2.56 مليون رحلة و 90،000 رحلة قطار فائق السرعة في يوليو وحده.

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وقالت هيئة مراقبة الائتمان الاجتماعي في البلاد، إن أكثر من 630 ألف شخص قد تعرضوا للتشهير وأضيفوا إلى قائمة سوداء وطنية الشهر الماضي.

واعتبارًا من مارس، تم تصنيف 13.49 مليون مواطن صيني على أنهم غير جديرين بالثقة في جميع أنحاء البلاد.

وصدرت آخر الأرقام من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية يوم الجمعة.

وصعدت ثلاث مدن صينية أخرى- ووهان وقوانغتشو وبكين- إلى قائمة العشرة الأوائل التي تنشرها شركة أبحاث التكنولوجيا كومبليكيت.

وفي مدينة شنتش، التي يسكنها 12 مليون نسمة، توجد كاميرا شارع واحدة لكل 6.3 أشخاص.

وتخطط المدينة، المتاخمة لهونج كونج، لتركيب أكثر من 16 مليون كاميرا في السنوات القادمة، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1145 في المائة عن ما يقرب من 1.9 مليون كاميرا لديهم المدينة اليوم.