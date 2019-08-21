كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنغولا تستضيف قمة للتوصل إلى اتفاق سلام بين رواندا وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف أنغولا قمة رباعية اليوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوتر السياسي بين رواندا وأوغندا، وهما دولتان مجاورتان لمنطقة البحيرات الكبرى.

ويحضر القمة رئيس الدولة الأنغولية جواو لورينكو ونظرائه يوري موسيفيني من أوغندا وبول كاغامي من رواندا وفيليكس تشيسيكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما يحضر رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، القمة كضيف خاص.

وتأتي القمة بعد لقاء سابق عقد في لواندا في 12 يوليو.

وقال مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم الاثنين الماضي إنه يتوقع تبني نتائج القمة التي تستضيفها أنجولا والتي من المتوقع أن توقع فيها أوغندا ورواندا أدوات تفاهم لحل أزمتهما السياسية.

