كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجعفري يطالب واشنطن وتركيا بإنهاء الوجود العسكري في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري" على ضرورة القضاء على الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية وإنهاء ممارساتهما العدوانية في دعم الإرهاب وجرائمه ضد السوريين والبنية التحتية.

وفي اجتماع لمجلس الأمن، حث الجعفري الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك قوات الاحتلال التركية، على إنهاء وجودهم العسكري غير المشروع في الأراضي السورية ووقف جرائمهم ضد السوريين.

وأشار إلى أن النظام التركي أحضر في اليومين الماضيين مركبات محملة بالأسلحة والذخيرة، وكذلك مرتزقة وأوزبك وطاجيكيين وقوقازيين وإرهابيين عبر الحدود التركية إلى إدلب لدعم المنظمة الإرهابية لـ "جبهة النصرة".

وأضاف الجعفري أن الأسباب الكامنة وراء الافتقار إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط هي التدخلات الأجنبية الهدامة في شؤون البلدان في المنطقة، بما في ذلك محاولات تغيير الأنظمة بالقوة والاستثمار في الإرهاب وخلق الأزمات.

وأضاف: "أن السبب النهائي وراء النزاعات وغياب السلام والاستقرار كان دائمًا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما في ذلك الجولان السوري، ولكن ليس العوامل العنصرية أو الدينية أو الطائفية التي تروج لها بعض الأطراف لتحطيم دول المنطقة وإضعاف شعوبها ".

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وأشار إلى أن عدم وجود الآليات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الإسرائيلي قد أدى إلى استمرار هذا الاحتلال وشجع الولايات المتحدة على التهرب من التزاماتها في هذا الصدد.

وأشار الجعفري إلى أن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها يعني ضمنًا الرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية الانفرادية وغير القانونية التي تؤثر على شعوب المنطقة وتشكل "إرهابًا اقتصاديًا".

ودعا الجعفري إلى تبني المبادرة السورية لإنشاء منطقة خالية من جميع الأسلحة المحظورة في الشرق الأوسط.

فيما يتعلق بالوضع في الخليج، أدان الجعفري السياسات الرامية إلى إشعال أزمات وحروب جديدة لصرف شعوب المنطقة عن سببها الأساسي الملموس بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة محاولات الهيمنة الهادفة إلى السيطرة على ثروة المنطقة.

ودعا إلى اتباع نهج جاد وفعال لحل أسباب عدم الاستقرار في المنطقة بعيدًا عن انتقائية وثنائية المعايير.

