كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانفصاليون المسجونون في كشمير يدعون لمسيرة حاشدة يوم الجمعة بعد فقدان الحكم الذاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الزعماء الانفصاليون في كشمير الهندية، الناس على تحدي الحظر والانضمام إلى مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة القادمة، وهي أول دعوة من نوعها منذ أن ألغت الحكومة الفيدرالية استقلال المنطقة، مما أثار غضبًا في المنطقة وخارجها.

وتم اعتقال المئات من الزعماء السياسيين والناشطين، وكثير منهم انفصاليون يبحثون عن انفصال كشمير عن الهند، وجاء النداء الموجه إلى الجمهور من خلال ملصقات ظهرت الليلة الماضية في مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت قيادة المقاومة المشتركة، التي تمثل جميع الجماعات الانفصالية الرئيسية، في أحد الملصقات: "يجب على الجميع، شابًا وكبارًا، رجالًا ونساء، أن ينضموا للمسيرة بعد صلاة الجمعة".

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يجب أن يسير الجمهور إلى مكتب مجموعة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في سريناجار، والتي تأسست عام 1949 بعد الحرب الأولى بين الهند وباكستان حول كشمير.

وألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المكانة الخاصة للأغلبية المسلمة في كشمير والتي بموجبها لا يمكن لأفراد من بقية الهند شراء العقارات أو التنافس على الوظائف الحكومية والأماكن الجامعية.

وسعى حزب مودي الحاكم بالهند منذ فترة طويلة إلى إنهاء الوضع الخاص لكشمير، واعتبره بمثابة استرضاء للأقليات وحاجز لتكامله مع بقية البلاد.