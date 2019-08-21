كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تشترط تحقيق تقدم فى أوكرانيا لعودة روسيا لمجموعة الثمانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن قبول روسيا في مجموعة الدول السبع يعتمد على التقدم في محادثات السلام في أوكرانيا، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينبغي السماح لموسكو بالانضمام إلى المجموعة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيكون من المناسب السماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة الدول الصناعية السبع المتقدمة، مشيراً إلى أن سلفه الديمقراطي باراك أوباما أراد أن تخرج روسيا من مجموعة الثماني.

و قال المصدر الدبلوماسي اليوم :"لقد لاحظنا أن الأمريكيون يريدون إعادة دمجهم في العام المقبل.. أوكرانيا أمر حيوي، هناك سياق قد يكون مواتيا لبعض التقدم"، في إشارة الى تعليقات الرئيس الأوكراني الجديد.

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وتمّ طرد روسيا من مجموعة الثماني في عام 2014 بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وفرض الاتحاد الأوروبي بعد ذلك عقوبات على موسكو بعد أن دعم المتمردين الذين يقاتلون قوات كييف في شرق البلاد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب فكرة عودة روسيا مع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا. يجتمع قادتهم في نهاية هذا الأسبوع في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا.

وتحتل فرنسا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام وسوف تسلمها إلى الولايات المتحدة في عام 2020. وذكرت شبكة سي إن إن أنه في اتصال مع ترامب يوم الثلاثاء ، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة روسيا إلى الحظيرة العام المقبل.