قنصلية المغرب بألمانيا تبحث عن عائلة مواطن مغربي من الحسيمة توفي في شتوتغارت-وثيقة

وجهت القنصلية العامة المغربية بفرانكفورت الألمانية، اليوم الأربعاء، بلاغا للجمعيات المغربية، للمطالبة بمساعدتها في البحث عن أقارب مواطن مغربي ينحدر من الحسيمة، توفي في إحدى المستشفيات الألمانية المتواجدة في مدينة شتوتغارت.

وبحسب بلاغ القنصلية، فإن المتوفى يدعى حميد الحشام من مواليد 1972 بأزيلال إسكان، كانت القنصلية المغربية قد تلقت مكالمة هاتفية من المستشفى تخبرها بوفاة المواطن المغربي، تفاديا لدفنه في ألمانيا دون أن تتمكن من معرفة أقاربه.

ودعت القنصلية في البلاغ ذاته، إلى تكثيف عملية البحث أملا في أن يتعرف عليه أحد أفراد الجالية، كما تركت رقمين هاتفيين للتواصل معها على الأرقام التالية في حالة العثور على عائلته.

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