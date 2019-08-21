- 1/2
- 2/2
وجهت القنصلية العامة المغربية بفرانكفورت الألمانية، اليوم الأربعاء، بلاغا للجمعيات المغربية، للمطالبة بمساعدتها في البحث عن أقارب مواطن مغربي ينحدر من الحسيمة، توفي في إحدى المستشفيات الألمانية المتواجدة في مدينة شتوتغارت.
وبحسب بلاغ القنصلية، فإن المتوفى يدعى حميد الحشام من مواليد 1972 بأزيلال إسكان، كانت القنصلية المغربية قد تلقت مكالمة هاتفية من المستشفى تخبرها بوفاة المواطن المغربي، تفاديا لدفنه في ألمانيا دون أن تتمكن من معرفة أقاربه.
ودعت القنصلية في البلاغ ذاته، إلى تكثيف عملية البحث أملا في أن يتعرف عليه أحد أفراد الجالية، كما تركت رقمين هاتفيين للتواصل معها على الأرقام التالية في حالة العثور على عائلته.
015777537306 – 01631399245
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المغرب بألمانيا تبحث عن عائلة مواطن مغربي من الحسيمة توفي في شتوتغارت-وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.