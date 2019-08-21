شقيق اعمراشا: المرتضى تعرض لسوء المعاملة والضرب من قبل مدير السجن

قال إبراهيم اعمراشا، شقيق الناشط المرتضى اعمراشن، في تدوينة له، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إن شقيقه تعرض لسوء المعاملة في سجن سلا، حيث يقضي عقوبته السجنية.

وأضاف اعمراشا، في تدوينته، التي نشرها صباح اليوم الأربعاء”، “إن شقيقي مرتضى اعمراشا، أبلغني في اتصال هاتفي معه، أنه تعرض يوم الثلاثاء 13 غشت الجاري، إلى شتى أنواع السب والشتم، علاوة على التعنيف الجسدي، من طرف مدير السجن المحلي سلا 2 حيث يقبع”.

وزاد أن “شقيقه رفع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك، مستنكرا بشدة التعذيب المعنوي والجسدي الذي تعرض له من طرف مدير المؤسسة السجنية”.

إضافة إلى ذلك، يطالب مرتضى اعمراشا بحضور أعضاء هيأة دفاعه عاجلا، بغية الاطمئنان عليه، وكذلك تفقد حالته المعنوية والجسدية، عقب ما تعرض له من تعنيف، فضلا عن تتبع مسطرة الشكاية المعروضة على أنظار الجهات المختصة.

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كما أدانت عائلة المعتقل المرتضى إعمراشا ما وصفته ب”المعاملة الاإنسانية التي تعرض لها، محملة الدولة مسؤولية ما سيقدم عليه”.

هذا، وحاول “اليوم24” التواصل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول هذا الموضوع، إلا أنها رفضت التعليق.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، أصدرت حكمها قبل سنتين، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، في حق المرتضى اعمرشا، بعد أن تم توجيه اتهامات له تتعلق بالإرهاب.