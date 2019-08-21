كأس محمد السادس.. الفوز خيار اتحاد طنحة للإبقاء على حظوظه في التأهل

يواجه مساء اليوم الأربعاء، فريق اتحاد طنجة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، نادي الزوراء العراقي، برسم ثاني جولات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويدخل فارس البوغاز مباراة اليوم، وعينه على الظفر بنقاطها الثلاث، حتى يتسنى له الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم، قبل مواجهته الأخيرة ضد هورسيد الصومالي السبت القادم.

ويعلم الجزائري نبيل نغيز مدرب الاتحاد، أن أي نتيجة غير الفوز قد تعصف بآمال فريقه مبكرا، خاصة في حالة تحقيق نجاح الرفاع البحريني في كسب مباراته أمام هورسيد مساء اليوم.

واعتبر نغيز مباراة الزوراء حاسمة بالنسبة لفريقه، المطالب بمحو الصورة السلبية التي ظهر بها في لقائه الأول ضد الرفاع، مشددا على ضرورة إظهار ردة فعل عقب الخسارة غير المتوقعة أمام الفريق البحريني.

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وأكد المدرب الجزائري أن فريقه افتقد للانسجام في المباراة الأولى، آملا أن تكون النجاعة الهجومية حاضرة أمام الزوراء، وأن يتجاوز لاعبوه الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها الأحد الماضي.

وكان اتحاد طنجة انهزم بهدفين دون رد ضد الرفاع، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الزوراء على هورسيد الصومالي، ليتصدر الفريقين المجموعة بثلاث نقاط، بينما تذيل الاتحاد والفريق الصومالي الترتيب برصيد خال من النقاط.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى دور 32 من البطولة العربية، علما أنه المتأهل من مجموعة اتحاد طنجة سيلاقي أولمبيك آسفي في الدور القادم.