ماذا تعرف عن الأميرة الراحلة دينا عبد الحميد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحلت عن عالمنا الأميرة الأردنية دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك حسين بن طلال، والدة ابنته الأميرة عالية، بحسب ما أعلنه الدّيوان الملكيّ الأردنيّ في بيان اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز تسعة وثمانين عامًا، ليشيّع جثمان الأميرة ظهر اليوم إلى مدافن العائلة الملكيّة في عمّان.

وولدت الأميرة الرّاحلة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 1929 في القاهرة، وهي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة، وكانت تلقّب بـ"شريفة مكّة" بصفتها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أبيها؛ وكانت قد تخرجت من جامعة "كامبريدج"، وعملت أستاذة في الفلسفة والأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة.

​​صورة للأميرة دينا في القاهرة عام 1955

تزوّجت من الملك حسين بن طلال في عام 1955، وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية، أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها، قبل أن ينفصلا في عام 1957 ليصير لقبها صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا.

عام 1970، تزوجت من المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية صلاح التعمري، وعاشت لفترة في لبنان، قبل أن تعود إلى الأردن وتستقر عند ابنتها عالية بنت الحسين.

وتزوج الملك حسين أربع مرات: الأولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى (1961 – 1971) والدة الملك الحالي عبد الله، والثالثة من الملكة علياء عام 1972 وتوفيت بحادث طائرة عام 1977، والأخيرة من الملكة نور عام 1978 وحتى وفاته عام 1999.