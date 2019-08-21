رسمياً.. تعثر صفقة انتقال المحترف الايفواري اورليان الى الزوراء

اوريليان، وصل الى موقع تجمع النوارس في المدينة البيضاء بالمغرب، السبت الماضي، من اجل اكمال انتقاله الى النادي، حيث اعلن النادي في بيان انضمام اللاعب رسمياً.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، المنسق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "اوريليان، غادر الى ساحل العاج، اليوم الاربعاء، لعدم الاتفاق على الامور المالية في العقد".



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ويتواجد الزوراء في المدينة البيضاء للعب الملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية للاندية "كأس محمد السادس"، حيث سيواجه اتحاد طنجة المغربي مساء اليوم.

وفي هذا الصدد، اكد رشيد أن "المدرب حكيم شاكر استدعى 18 لاعباً للمواجهة من بينهم المحترف النيجريري سالمون ويليام".

واضاف ان "اللاعب مصطفى محمد التحق بالفريق اليوم الاربعاء ويبقى قرار مشاركته بيد المدرب حكيم شاكر".

وكان الزوراء قد تغلب في مباراته الاولى بالمحلق على هورسيد الصومالي بهدفين دون رد.

