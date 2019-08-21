- 1/2
- 2/2
2019-08-21 | 18:12
994 مشاهدة
اعلن نادي الزوراء، تعثر صفقة انتقال اللاعب الايفواري موي اوريليان، الى صفوف النوارس في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، المنسق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "اوريليان، غادر الى ساحل العاج، اليوم الاربعاء، لعدم الاتفاق على الامور المالية في العقد".
ويتواجد الزوراء في المدينة البيضاء للعب الملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية للاندية "كأس محمد السادس"، حيث سيواجه اتحاد طنجة المغربي مساء اليوم.
وفي هذا الصدد، اكد رشيد أن "المدرب حكيم شاكر استدعى 18 لاعباً للمواجهة من بينهم المحترف النيجريري سالمون ويليام".
واضاف ان "اللاعب مصطفى محمد التحق بالفريق اليوم الاربعاء ويبقى قرار مشاركته بيد المدرب حكيم شاكر".
وكان الزوراء قد تغلب في مباراته الاولى بالمحلق على هورسيد الصومالي بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تعثر صفقة انتقال المحترف الايفواري اورليان الى الزوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.