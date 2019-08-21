أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتكليف العميد فارس عامر عبد الكريم بمنصب مدير مرور بغداد الكرخ/ وكالة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية قرر تكليف العميد فارس عامر عبد الكريم بمنصب مدير مرور بغداد الكرخ/ وكالة". وأضاف أنه "تم تنسيب اللواء احمد جمال احمد عزت المنسوب الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مديرية المرور، للعمل في المكتب العربي لمكافحة الجريمة ولمدة سنة واحدة".



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