بالارقام.. عدد التجاوزات التي تم رفعها في بغداد خلال شهر

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن عدد التجاوزات التي قامت بازالتها خلال شهر تموز الماضي. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في مختلف الدوائر البلدية قامت برفع 3968 تجاوزاً خلال شهر تموز من هذه السنة فقط وتنوعت ما بين دور سكنية وأساسات وبسطات وأكشاك ومسقفات ولافتات واسيجة دور وغيرها من التجاوزات المختلفة". وأكدت امانة بغداد "استمرارها بحملات رفع التجاوزات وعن جميع مناطق بغداد رغم الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها كوادرها البشرية والآلية".

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