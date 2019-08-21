الجيش الليبي يحبط تقدم المليشيات جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إحباط محاولة إرهابية لمليشيات طرابلس للتقدم نحو منطقة السبيعة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان،: "إن قواتنا المسلحة صدت هجوما للمليشيات الإرهابية للتقدم نحو السبيعة وكبدتها خسائر في المعدات والأفراد".

وتابع البيان أن سلاح الجو استهدف المليشيات المتبقية التي تقهقرت بعد هجومها على السبيعة وهزمتها.

وفي بيان منفصل، قال المركز الإعلامي لغرفة علميات الكرامة: "إن سلاح الجو استهدف المرتزقة التشادية الموجودة في مدينة مرزق جنوبي البلاد".





Advertisements

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قال لـ"العين الإخبارية": "إن الجيش الليبي حريص على المدنيين وسيحسم أمر مدينة مرزق قريبا"، مشيرا إلى أن هدف القوات المسلحة العربية الليبي هو تأمين حياة الليبيين كما حدث في إعادة فتح مطار سبها الدولي.

ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات وتحظى المليشيات بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية وحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.





وبالتزامن مع عملية طرابلس، يخوض الجيش الليبي معارك بين الحين والآخر ضد العصابات التشادية التي تتمركز في بعض المناطق جنوبي ليبيا خاصة في مدينة مرزق.

والعصابات التشادية التي تتمركز جنوبي البلاد منذ 2011 تتلقى دعما من جماعة الإخوان وحكومة الوفاق، بحسب الجيش.



