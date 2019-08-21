457 طلب ترشح لانتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي في 4 أيام

بلغ عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 457 طلباً خلال 4 أيام منها 160 طلباً للمرأة فيما سجل اليوم الرابع للترشح 85 طلباً.

ووصل إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي بنهاية اليوم الرابع إلى 128 طلباً وفي دبي إلى 72 طلباً وفي الشارقة 109 طلبات، كما بلغ إجمالي الطلبات في عجمان 26 طلباً وفي أم القيوين 23 طلباً، إضافة إلى 51 طلباً في رأس الخيمة و48 طلباً في الفجيرة.

وبلغ عدد طلبات اليوم الرابع في إمارة أبوظبي 18 طلباً وفي دبي 19 طلباً كما تم تسجيل 15 طلباً في الشارقة و10 طلبات في عجمان إضافة إلى تلقي طلبين في أم القيوين و14 طلباً في رأس الخيمة، إضافة إلى 7 طلبات في الفجيرة.

Advertisements

كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من النساء خلال اليوم الرابع في أبوظبي 4 طلبات وفي دبي 6 طلبات، كما تم تسجيل 6 طلبات للمرأة في الشارقة، وتسجيل 3 طلبات في عجمان، ولم تسجل أم القيوين أي طلبات للمرأة في اليوم الرابع.

كما تم تسجيل 5 طلبات في رأس الخيمة بينما تم تسجيل 3 طلبات في الفجيرة، ليصل عدد الطلبات المقدمة من الإناث في اليوم الرابع إلى 27 طلباً.

وتواصل مراكز التسجيل الـ9 على مستوى الإمارات استقبال طلبات التسجيل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حتى غد الخميس الموافق 22 أغسطس/آب الجاري.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس/آب الجاري، على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر/أيلول المقبل 2019، في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من 8 سبتمبر/أيلول 2019، وتستمر لمدة 27 يوماً.