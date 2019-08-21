مشاورات بين القوي السياسية الإيطالية حول تشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

سيرجيو ماتاريلا

كتب الخليج 365 - وكالات

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن مشاورات تشكيل حكومة جديدة تبدأ اليوم، الأربعاء، فى إيطاليا، حيث تتوجه القوى السياسية إلى القصر الرئاسى لتقديم اقتراحاتها للرئيس، سيرجيو ماتاريلا، بعد انهيار تحالف الرابطة وحركة خمس نجوم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية، ماتاريلا، هو من يملك مفاتيح حل الازمات الحكومية ، وسيستقبل على مدى يومين رئيسى مجلس الشيوخ والبرلمان، لتنتهى المشاورات الخميس بلقاء مع حركة خمس نجوم التى حققت الغالبية 32% فى انتخابات 2018.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الرابطة الذى يتزعمه اليمينى المتطرف ماتيو سالفينى، لا يتمتع بتأييد أكثر من 17% من أعضاء البرلمان.

وبدأت الأزمة فى إيطاليا بعد انسحاب سالفينى من الائتلاف الحكومى بعد 14 شهرا من تشكيله مع حركة خمس نجوم ،وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ووصف رئيس الوزراء المستقيل، جوزيبى كونتى، فى كلمة بمجلس الشيوخ، سالفينى بأنه "انتهازى" و"غير مسؤول"، ومن جهته، أكد سالفينى أنه سيطلب من الرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.