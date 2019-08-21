داود: بعد محاولة هدم مجموعة من ابنية درغام ادخلت الأبنية القائمة عليه في لائحة الجرد العام

اشار وزير الثقافة محمد داود في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "بعد محاولة هدم مجموعة ثانية من الأبنية المعروفة بمجموعة "درغام" في ​شارع مونو​ التراثي، ادخلت العقار رقم 1231 - منطقة ​الأشرفية​ العقارية - محافظة مدنية ​بيروت​ - والأبنية القائمة عليه في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية".

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