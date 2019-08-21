داود استقبل مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين

استقبل ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في مكتبه في الوزارة وفدا ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة ​صندوق التعاضد​ الموحد للفنانين، الذي شكره لاهتمامه ورعايته ومتابعته كل الأمور المتعلقة بتطوير عمل الصندوق، كما تم عرض آلية عمل الصندوق للتوصل الى النمط المؤسساتي من اجل مصلحة الفنان.

وشدد داود على ان "الوزارة تولي الصندوق الدعم والرعاية منذ ان قررت إنشاءه لتأمين كل ما من شأنه ان يعود بالمنفعة على الفنان اللبناني، كما ان الوزارة تعمل على تحفيز كل النشاطات الثقافية والفنية، ولاسيما تلك التي تقيمها المهرجانات في كل المناطق اللبنانية".

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