أبو فاعور: المستوردات غير المطابقة تحتاج لمراقبة أكبر

أعلن وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ ان "المستوردات غير المطابقة لشروط ​السلامة العامة​ و​الصحة​ والتي تستورد بمنطق تجاري بحت تحتاج الى مراقبة أكبر وتشدد أكثر في الإجراءات"، مشيراً إلى "إننا بدأنا بهذه الاجراءات حماية للاقتصاد وحفاظا على المستهلك".

وبحث أبو فاعور في اجتماع حضره المدير العام للوزارة داني جدعون والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية ​بسام الفرن​ ورئيس ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين ​فادي الجميل​، في آليات هذه الاجراءات وتفعيلها لضبط العدد الكبير من المستوردات التي تهدد الصحة والسلامة العامة، وأبرز هذه السلع في مجال مستحضرات التجميل، الألعاب، زيوت سيارات، ادوات تنظيف، معدات كهربائية ودهانات وغيرها.

ثم التقى أبو فاعور وفدا من نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان برئاسة خير الجراح، واستمع الى شكوى الوفد من اغراق السوق اللبناني بحليب البودرة المستورد، فوعد بدعم مطالبهم.

وتابع وزير الصناعة مع أصحاب مصنع بوريبلاست في اده - جبيل، مدى تقدمهم في الالتزام بالخطة المقترحة لابعاد الضرر الناجم من تشغيل مصنعهم عن المحيط.