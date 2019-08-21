الطبش استقبلت خبراء في مجال إصلاح السجون

التقت مقررة لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة ​رولا الطبش جارودي​، في مكتبها بوسط بيروت، الخبراء في مجال إصلاح السجون: العضو في لجنة ​مجلس أوروبا​ لمنع التعذيب والمعاملة الانسانيه والمهينة الدكتور فان كالمتوت، خبير السجون الدولي الهولندي طوني دان، نائبة المدير العام للادارة الوطنية الرومانية للسجون ايونا مورار، والدكتورة دينا ملحم من مؤسسة "وستمنستر للديموقراطية".

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للنائبة الطبش أن "بحث في عدد من المواضيع، منها: القانون الذي اقره ​مجلس النواب​ أخيرا باستبدال عقوبة السجن بالعمل الاجتماعي، والاكتظاظ في السجون، وبناء سجن جديد يتناسب مع ​حقوق الانسان​، وتسريع المحاكمات. كما تطرق المجتمعون الى ملف انتقال السجون من ​وزارة الداخلية​ الى ​وزارة العدل​. وتم الاستماع الى آراء الخبراء في ملفي السجون والتعذيب في عدد من الدول الاوروبية وكيفية الاستفادة منها في لبنان لتعديل القوانين لتحقيق حقوق الانسان".