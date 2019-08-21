اكد نائب القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد علي فدوي ان "امن ​الخليج الفارسي​ هو على عاتق ​ايران​ والدول الاخرى بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "ايران صامدة بثبات وبامكانها توفير الامن للمنطقة كلها باقتدار تام"، لافتاً إلى أن "اعداء شعوب المنطقة اي ​اميركا​ وحلفاءها تحدثوا اعواما طويلة عن توفير الامن في الخليج الفارسي وكرروا ذلك مرارا الا ان التجربة اثبتت بان الامن لن يتوفر بل سيتزعزع بتواجدهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالحرس الثوري: امن الخليج الفارسي على عاتق ايران ودول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.